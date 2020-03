Annullato l’Eurovision Song Contest 2020: Diodato sarebbe stato in gara per l’Italia

Ora è ufficiale

Le voci circolavano da qualche giorno, ma solo ora è arrivata la conferma ufficiale: l'edizione 2020 dell'Eurovision Song Contest è stata cancellata. Il più grande concorso musicale del mondo si sarebbe dovuto tenere dal 12 al 16 maggio a Rotterdam, in Olanda, Paese di origine del vincitore dello scorso anno, Duncan Laurence.

"È con profondo dispiacere che siamo costretti ad annunciare la cancellazione dell'Eurovision 2020 - così inizia il comunicato ufficiale degli organizzatori dell'evento - Nelle scorse settimane abbiamo esplorato molte opzioni alternative per permettere all'Eurovision Song Contest di svolgersi. L'incertezza legata alla diffusione del Covid-19 in Europa, e le restrizioni effettuate dai Governi dei Paesi partecipanti, ha portato alla difficile decisione di non svolgere con l'evento così come era stato programmato."

An official statement from the European Broadcasting Union on the #Eurovision Song Contest 2020. pic.twitter.com/b3h7akxvpF — Eurovision Song Contest (@Eurovision) March 18, 2020

In gara per l'Italia sarebbe dovuto esserci Diodato, vincitore del Festival di Sanremo 2020 con la bellissima "Fai rumore".

ph: getty images