Eurovision 2023: chi è Alessandra, la cantante italiana in gara per la Norvegia

Con la sua "Queen of Kings"

L'edizione di quest'anno di Eurovision Song Contest ufficialmente i partenza questa sera da Liverpool parla (anche) italiano! Oltre al nostro Marco Mengoni che rappresenterà l'Italia con la splendida "Due vite", ci sarà anche un'altra artista italiana. Si tratta di Alessandra Mele in gara per la Norvegia con "Queen of Kings", canzone che è già una hit nel paese scandinavo.

Se sei curioso di sapere qualcosa in più su questa artista e sul perché gareggia per la Norvegia, sei sulla news giusta!

Italianissima nata a Pietra Ligure (Savona) il 5 settembre 2002, Alessandra si è trasferita in Norvegia una volta terminati gli studi. È lì che nel 2022 partecipa alla settima edizione della versione locale di The Voice e inizia a frequentare il Lillehammer Institute of Music Production.

La sua passione per la musica l'accompagna fin da bambina, da quando a 6 anni vince il suo primo concorso canoro. L'amore per la musica e per se stessi è quello che vuole trasmettere tramite le sue canzoni, compresa "Queen of Kings", con la quale è in gara a Eurovision 2023.

"Perché l'amore per se stessi non viene insegnato a scuola? - dichiara Alessandra - La gente va in terapia per imparare a praticare l'amore per sé stessi; quindi, per me è assurdo che non faccia parte del programma scolastico. Voglio usare la mia musica per diffondere il messaggio di amarsi e di trovare la fiducia in sé stessi, ma voglio che sia detto in modo divertente e impertinente. Spero di essere un modello di comportamento che ispiri gli altri ad amare sé stessi e forse un giorno potrei contribuire a rendere l'amore per sé stessi una parte del programma scolastico".

Non c'è voluto molto perché Alessandra diventasse un nome molto conosciuto in Norvegia: "Queen of Kings" attualmente ha già superato i 55 milioni di streaming su tutte le piattaforme. La canzone ha avuto un'impennata di popolarità dopo essere diventata virale su TikTok, dove ha generato milioni di like e oltre 250 milioni di visualizzazioni.

Dopo la sua esperienza a Eurovision Song Contest, Alessandra si preparerà al tour europeo 2024 che la porterà anche in Italia il 6 febbraio con una data alla Santeria Toscana 31 di Milano.

I biglietti saranno disponibili in prevendita per gli utenti iscritti a My Live Nation a partire dalle ore 13:00 di giovedì 11 maggio; mentre la vendita generale aprirà alle ore 13:00 di venerdì 12 maggio su ticketmaster.it e ticketone.it.

ph: ufficio stampa