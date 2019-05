Eurovision 2019: Mahmood e l’Italia secondi, vince l’Olanda

Medaglia d'argento per il nostro Paese!

Complimenti a Mahmood che ci ha regalato un ottimo secondo posto all'Eurovision Song Contest 2019 a Tel Aviv!

Con la sua "Soldi", il cantante ha fatto vincere la medaglia d'argento all'Italia. Seppure sia stato in vantaggio per gran parte della gara, alla fine Duncan Laurence con "Arcade" hanno avuto la meglio facendo registrare come prima classificata l'Olanda.

Era dal 2011, con Raphael Gualazzi, che il nostro Paese non arrivava al secondo posto all'Eurovision.

La Russia, con Sergey Lazarev e "Scream", si è piazzata terza. Così i punteggi finali: 492 punti per l'Olanda, per l'Italia 465 mentre per la Russia 369.

Con "Soldi", Mahmood aveva vinto il Festival di Sanremo 2019. Cliccando qui puoi scoprire il significato del brano, mentre qui sotto puoi riascoltarla. Clap clap!

