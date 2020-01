Eugenio in via di Gioia: in arrivo l’album “TSUNAMI (Forse vi ricorderete di noi per canzoni come)”

In attesa di vederli a Sanremo

Il 31 gennaio uscirà "TSUNAMI (Forse vi ricorderete di noi per canzoni come)", l'album che racconterà il percorso musicale degli Eugenio In Via Di Gioia, percorso che li porterà sul palco del Festival di Sanremo 2020.

La band, infatti, sarà in gara nella categoria Giovani proprio con la canzone "TSUNAMI".

Qui sotto puoi vedere la tracklist del disco che raccoglie i brani più amati dai fan di Eugenio Cesaro, Emanuele Via, Paolo Di Gioia e Lorenzo Federici:

Se gli animali parlassero e Pinocchio

La Punta dell’Iceberg

Tsunami

Lettera al Prossimo

Giovani Illuminati

Non ancora

Cerchi – live @ Padova 2019

Chiodo Fisso

Altrove

Obiezione

Emilia

Pam

Sette Camicie

Perfetto Uniformato

L’Unico Sveglio (dalla serie Tv involontaria)

La canzone che chiude l'album fa parte della colonna sonora che gli Eugenio In Via Di Gioia hanno scritto per Involontaria, la nuova web serie in collaborazione con Fondazione Cariplo e Officine Buone che racconta il mondo del volontariato, del sociale e della sostenibilità ambientale come mai hai visto fare prima e con l'aiuto di tanti special guest famosi.

Clicca qui per rivedere tutte le puntate!

ph: ufficio stampa