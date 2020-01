Ermal Meta è al lavoro sul nuovo album: ecco gli ultimi aggiornamenti

Non vediamo l'ora!

Ermal Meta è tornato ad aggiornare i suoi amati Lupi in merito ai suoi prossimi progetti. Questa volta si parla del tanto atteso nuovo album! Il cantautore ha postato su Twitter e Instagram due foto che lo mostrano impegnato nella realizzazione di nuova musica.

Visualizza questo post su Instagram #nuovoalbum #silavora #siscrive #sivive Un post condiviso da Ermal Meta (@ermalmetamusic) in data: 22 Gen 2020 alle ore 5:09 PST

L'ultimo disco di inediti di Ermal è "Non abbiamo armi" del 2018, seguito dall'album live "Non abbiamo armi - Il concerto" pubblicato a gennaio 2019.

Al momento non si sa quando vedrà la luce il nuovo progetto dell'artista, quello che è certo è che sarà per la prima volta in tour nei palazzetti italiani a marzo 2021. "Provo un mix di emozioni che non sono in grado di spiegare a parole. Lo farò in musica, come sempre", scriveva Ermal nel post di annuncio della tournée. Per conoscere le date in programma clicca qui!

ph: ufficio stampa