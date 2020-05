Ermal Meta: questo video di “Finirà bene” cantata dai balconi ti emozionerà

<3

A pochi giorni dall'uscita, il nuovo singolo di Ermal Meta "Finirà bene" è già diventato un inno di speranza e forza per i suoi affiatatissimi fan. Come si vede in un video pubblicato dai suoi Lupi e poi ripostato dallo stesso artista, a Cuneo la canzone è stata ascoltata e cantata insieme (anche se distanti) sui balconi e dalle finestre, ognuno dalla propria casa.

Una clip che ti farà emozionare, ne siamo certi!

"Una canzone nata a novembre del 2019 e finita a gennaio di quest’anno - racconta Ermal a proposito di "Finirà bene" - Ve l’avevo fatta ascoltare piano e voce in una diretta, ma è questa la sua vera forma. Avevo voglia di darvela così com’è, nel suo vestito originale. Spero che possa piacervi e che possa aumentare ancora di più la speranza, che tutti abbiamo già, che tutto questo finisca, bene."

Tra i brani che in questo periodo di #IoRestoACasa sono stati usati per i flashmob sonori dai balconi c'è anche "Fai rumore" di Diodato. Clicca qui e preparati a commuoverti.

ph: ufficio stampa