Ermal Meta suonerà per i fan in diretta Instagram!

Oggi alle 18.30 <3

In questi giorni difficili in cui l'unica soluzione per superare l'emergenza sanitaria è restare a casa, a regalare un sorriso e un po' di distrazione ai suoi fan ci pensa Ermal Meta. Il cantante ha fatto sapere che suonerà per i suoi Lupi in diretta Instagram alle ore 18.30 di oggi, venerdì 13 marzo. Don't miss it!

Anche nei giorni scorsi, all'inizio dell'emergenza nazionale coronavirus, Ermal ha espresso la sua vicinanza a tutto il suo pubblico cantando via Instagram Live la canzone inedita "Finirà bene", con la quale ha voluto dare un messaggio di speranza, oltre a ricordare l'importanza di seguire le indicazioni del Governo. Puoi riascoltarla cliccando qui.

Il concerto che Ermal terrà dalla sua abitazione va ad aggiungersi al calendario di #IoSuonoDaCasa, l'iniziativa nata dalla collaborazione dei magazine musicali Rockol e All Music Italia e dal promoter Friends & Partners, alla quale hanno aderito molti artisti italiani. Si tratta di una serie di dirette social, Instagram e Facebook, di concerti tenuti dalle star della musica tra le mura di casa. Qui trovi il calendario con gli appuntamenti!

ph: getty images