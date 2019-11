Ensi: segnati le date del Clash Again Tour!

Ci vediamo sottopalco

Dopo aver girato l'Italia con la tournée estiva, Ensi è pronto a tornare on the road con una serie di nuovi concerti nei club. Il Clash Again Tour ha preso il via il 19 ottobre da Padova e continuerà fino a febbraio 2020.

Di seguito trovi tutte le date in calendario, da segnare rigorosamente in agenda!

13.11 – Magazzini Generali – Milano

14.11 – Hiroshima Mon Amour – Torino

23.11 – Demodè – Modugno (BA)

28.11 – Firenze – Viper

29.11 – Campus Industry – Parma

07.12 – Studio Foce / Spam Live Stage – Lugano

12.12 – Duel Club – Napoli

13.12 – Dejavu – Sant’Egidio alla Vibrata (TE)

21.12 – Circolo Arci Cinema Vekkio – Corneliano d’Alba (CN)

06.02 – Largo venue – Roma

07.02 – I Candelai – Palermo

Per avere tutte le informazioni utili sul tour collegati al sito www.bpmconcerti.com.

Venerdì 18 ottobre Ensi ha pubblicato il repack "Clash Again", che include anche 3 inediti tra cui "Mira", realizzato insieme a Madame. Alza il volume e clicca play qui sotto per ascoltarlo!

ph: ufficio stampa