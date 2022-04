Ensi e Massimo Pericolo insieme nella nuova canzone “Ho la hit”

Prodotta da Crookers

Ensi ha messo a segno un'altra super collaborazione! Nel suo nuovo singolo "Ho la hit" ha unito le forze con Massimo Pericolo, il tutto prodotto dalle sapienti mani di Crookers.

Potrai ascoltare il risultato di questo featuring giovedì 7 aprile, giorno di uscita della canzone.

"Ho la hit" si preannuncia essere è un brano volutamente caratterizzato da un testo forte, allusivo e politicamente scorretto. La canzone sottolinea quanto il linguaggio possa essere al giorno d’oggi fraintendibile, in una società – come la nostra – in cui il confine tra ciò che si può e non si può dire è molto labile e in cui sembra che allo stesso tempo si abbia la facoltà di parlare di tutto e di niente.



"Ho la hit" non mancherà nella scaletta dei concerti che Ensi terrà venerdì 22 aprile allo Studio Foce di Lugano, venerdì 29 aprile all'Hiroshima Mon Amour di Torino, sabato 7 maggio al C.S.O. Pedro di Padova e venerdì 13 maggio alla Santeria Toscana 31 di Milano.

ph: ufficio stampa