Emma: fuori ora il videoclip di “Io sono bella”

Pensato da lei stessa

Qualche giorno dopo l'uscita del singolo, Emma ha pubblicato il video ufficiale di "Io sono bella".

La clip è stata diretta da Paolo Mannarino ed è stata pensata dalla stessa cantante, che si è messa in gioco rappresentando in modo ironico le 1000 sfumature che si possono celare dietro ad una qualsiasi donna: dalla grinta della ragazza col chiodo di pelle, alla fragilità di quella in lacrime sotto la pioggia fino al fascino tipico della femme fatale.

Mettiti comodo e clicca play qui sotto!

"Io sono bella" anticipa il nuovo album di Emma, che celebrerà nel migliore dei modi i suoi primi 10 anni di carriera. Il brano è stato scritto per lei da Vasco Rossi, insieme a Gaetano Curreri, Gerardo Pulli e Piero Romitelli, e prodotto da Dardust.

A proposito della canzone e dei prestigiosi autori che l'hanno composta per lei, Emma ha raccontato:

"Dopo 10 anni di lavoro è la ricompensa più grande che potessi ricevere. Ripenso a tutti i dischi che ho comprato e a tutti i concerti dove ho saltato come una matta cantando le sue canzoni con tutta la voce che avevo in corpo per farmi sentire dal kom. Perché volevo diventare come lui. Non avete idea di che cosa significhi per me avere in bocca le sue parole... E quindi sorrido! Sempre con lo sguardo basso, come in questa foto, per nascondere le lacrime anche se sono di gioia. E me la godo... sì me la godo di brutto."

ph: ufficio stampa, credito Emilio Tini