Emma: fuori ora il video del nuovo singolo “Luci Blu”

Con l'attore Alessandro Roja

Emma ha pubblicato il video ufficiale di "Luci Blu", ultimo singolo estratto dall'album di inediti "Fortuna". La clip dal taglio cinematografico è diretta da Paolo Mannarino e ha come protagonisti la cantante e l'attore Alessandro Roja, che mettono in scena un viaggio nei sentimenti nel quale è facile immedesimarsi.

Mettiti comodo e clicca play qui sotto!

"A volte quando ti manca profondamente qualcuno rischi di impazzire – racconta Emma – Sei talmente sopraffatto dall’odore della sua assenza che credi di sentire e di vedere la sua presenza intorno a te, accanto a te. I ricordi ti aiutano a sopravvivere a questo dolore così frustrante che ti scava l’anima goccia dopo goccia. Poi arriva il giorno in cui devi andare avanti e devi imparare a lasciare andare questa persona che se è stata davvero 'tua' in qualche modo e in mille forme diverse resterà sempre con te".

Dopo lo speciale concerto all'Arena di Verona il giorno del suo compleanno, Emma tornerà in tour in giro per l'Italia con il Fortuna Live Palasport 2020. QUI trovi il calendario con le date.

ph: ufficio stampa Parole e dintorni