Emma ha annunciato le date del Fortuna Live Palasport 2020

Appuntamento a ottobre

Dopo lo speciale concerto all'Arena di Verona il giorno del suo compleanno, Emma si preparerà a tornare in tour in giro per l'Italia. La cantante ha appena annunciato le date del Fortuna Live Palasport 2020, in programma il prossimo ottobre.

Apri l'agenda e segnati gli appuntamenti!

3 ottobre – JESOLO – Pala Invent (data zero)

5 ottobre – MILANO – Mediolanum Forum Di Assago

10 ottobre – ROMA – Palazzo Dello Sport

13 ottobre – FIRENZE – Nelson Mandela Forum

16 ottobre – NAPOLI – Pala Partenope

17 ottobre – BARI – Pala Florio

20 ottobre – CATANIA – Pala Catania

23 ottobre – BOLOGNA – Unipol Arena

24 ottobre – TORINO – Pala Alpitour

I biglietti per gli show sono disponibili in prevendita sul sito di Ticketone e nei punti vendita tradizionali.

La nuova tournée di Emma nei palazzetti prende il nome dal suo ultimo album in studio "Fortuna". Il nuovo singolo estratto dal progetto è "Stupida allegria", accompagnato da un bellissimo videoclip girato a Marrakech. Dai un'occhiata qui sotto!

ph: ufficio stampa