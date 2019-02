Emma, al via il nuovo tour: ecco le canzoni in scaletta

Tutta da cantare

Venerdì 15 febbraio è iniziato dal Pala Florio di Bari l'Essere Qui Tour 2019, una nuova serie di live che porteranno Emma a esibirsi in giro per l'Italia fino al 1° marzo (clicca qui per il calendario concerti).

Nel corso della prima data della tournée, la cantante ha eseguito ben 29 canzoni. Di seguito puoi dare un'occhiata alla scaletta.

1. Effetto domino

2. Le ragazze come me

3. Occhi profondi

4. Trattengo il fiato

5. Nucleare

6. Sorrido lo stesso

7. Schiena

8. Nel posto più lontano

9. Coraggio

10. Portami via da te

11. L'amore non mi basta

12. Non è l’inferno

13. Le cose che penso

14. Mondiale

15. Resta ancora un po'

16. Arriverà l’amore

17. Calore

18. Sarò libera

19. Amami

20. Quando le canzoni finiranno

21. L'isola

22. Mi parli piano

23. Luna e l’altra

24. Incredibile voglia di niente

25. Malelingue

26. Sottovoce

27. Cercavo amore / La mia città

28. Il paradiso non esiste

29. Inutile canzone

Venerdì 22 febbraio uscirà (solo in digitale) la prima collaborazione tra Emma e i Thirty Seconds to Mars! La cantante e la band di Jared Leto hanno duettato in "Love is Madness", la cui versione originale interpretata da Halsey fa parte dell'ultimo album del gruppo "America".

Non vediamo l'ora di ascoltarla!

ph: ufficio stampa