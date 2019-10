Emma ha annunciato l’uscita del nuovo album “Fortuna”

Manca poco

Un annuncio a sorpresa che ha reso felici tutti i suoi fan: Emma ha svelato il titolo e la data di uscita dell'atteso nuovo album di inediti.

Il disco si chiamerà "Fortuna" e vedrà la luce il 25 ottobre. Ecco il video con il quale ha svelato la bella notizia!

/FORTUNA/

Il mio nuovo album fuori ovunque dal 25 ottobre.https://t.co/XP6o25nXTf pic.twitter.com/zQzc7MRwOn — Emma Marrone (@MarroneEmma) October 16, 2019

In attesa di conoscere la tracklist, di seguito puoi ammirare la copertina di "Fortuna".

Il nuovo album di Emma è stato anticipato dal singolo "Io sono bella", che ha riscosso grande successo radiofonico arrivando al primo posto della classifica settimanale EarOne.

"Fortuna" sarà presentato per la prima volta dal vivo in concerto il 25 maggio 2020 all'Arena di Verona, nel giorno del suo compleanno. Clicca qui per avere tutte le informazioni utili a riguardo!

ph: ufficio stampa