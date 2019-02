Emma: in arrivo un duetto con i Thirty Seconds to Mars!

Adoriamo <3

La sera di domenica 3 febbraio Emma ha annunciato ai suoi fan una super news.

Il 22 febbraio uscirà (solo in digitale) la sua collaborazione con i Thirty Seconds to Mars! La cantante e la band di Jared Leto hanno duettato insieme in "Love is Madness".

"Sono senza parole! Non vedevo l’ora di dirvelo... - ha scritto Emma sui suoi social - Niente è impossibile! E questa è una grande dimostrazione. Lavorare duramente, amare la musica fino in fondo e crederci sempre! Love is madness è il nuovo singolo! Grazie ai Thirty Seconds To Mars e a Jared Leto, è un grande onore per me!"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown) in data: Feb 3, 2019 at 3:03 PST

La versione originale di "Love Is Madness" fa parte dell'ultimo album in studio dei Thirty Seconds To Mars "America" ed era stata incisa insieme ad Halsey.

Il 15 febbraio, poco prima della pubblicazione del featuring con Jared, Emma partirà per il suo nuovo tour nei palazzetti. Cliccando qui puoi dare un'occhiata al calendario concerti.

ph: ufficio stampa + getty images