Emma ha svelato la cover del suo nuovo singolo “Io sono bella”

I fan l'adorano già

Emma ha pubblicato sui suoi canali social la copertina del suo singolo inedito "Io sono bella", in arrivo il 6 settembre. Eccola qui!

/Io sono bella sono bella sono bella si

MA NON MI FREGA NIENTE.

Io sono bella sono bella sono bella si

IO SONO BELLA SEMPRE./@vascorossi #gaetanocurreri #IOSONOBELLA #6se pic.twitter.com/VwyGogapdu — Emma Marrone (@MarroneEmma) August 28, 2019

I fan dopo averla vista sono impazziti di gioia: l'hanno a dir poco adorata!

Quella rosa in fiamme, il tatuaggio "Oltre" @MarroneEmma SEI PURA ENERGIA, SEI L'ENERGIA CHE CI MANCAVA, NON VEDO L'ORAAAA 😍😍😍😍#IoSonoBella — Nicola Ginetti (@nickginetti) August 28, 2019

Solo una cosa: QUESTA È LA COPERTINA DELLA VITA. #iosonobella pic.twitter.com/nIw9J8Bh59 — MAL DI GENTE🐍 (@clarkehopeless) August 28, 2019

I capelli di Emma, la rosa rossa in fiamme, il tatuaggio sulla nuca, @MarroneEmma non vedo l'ora di questa canzone 😍😍#IoSonoBella — Nicola Ginetti (@nickginetti) August 28, 2019

Quella rosa che brucia 🌹🔥

Trasmette subito un qualcosa dentro di adrenalinico, come sai fare tu Emma. ❤️ #IoSonoBella — Federica⭐🐺 (@FedericaWendy) August 28, 2019

La fotografia è stata realizzata da Emilio Tini, che ha raccontato come è nata e i significati che si celano dietro questa immagine:

"Per sviluppare la direzione creativa sono partito dai racconti che mi ha fatto, tutte le parole che ho ‘sentito’ con ‘la testa e con lo stomaco’ uscire dalla sua bocca... Volevo creare per lei un'immagine iconica che in un solo frame raccontasse simbolicamente ‘tutta Emma’: il suo essere vera, disarmata, spesso in prima linea (il nudo), il suo passato, il presente e soprattutto futuro (tatuaggio ‘oltre/infinito’) che ricordava dove era partita dieci anni fa ed anche il titolo del suo primo album, ciò che poi racconta tanto di lei (la collanina che ha al collo), il calcio in culo alla sfiga in una chiave ironica e rock (il dare fuoco alle sue odiate rose rosse), non mostrare ancora il volto (foto di schiena) perché questo è solo l’assaggio delle stupende sorprese che vi attendono..."

E noi, come i fan di Emma, non vediamo l'ora!

"Io sono bella" è un brano scritto dal mitico Vasco, con la collaborazione di Gaetano Curreri per la musica.

ph: ufficio stampa, credito Toni Thorimbert