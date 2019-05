Emis Killa ha annunciato il tour estivo: ecco le date dei concerti

Da segnare in agenda

Dopo il successo della tournée invernale nei club, Emis Killa è pronto a tornare sui palchi. Il rapper di "Rollercoaster" ha appena annunciato le date del tour estivo che da maggio a settembre lo porterà in giro per l'Italia.

Agenda alla mano, dai un'occhiata al calendario concerti!

Sabato 25 maggio 2019 || Corte Franca (BS)

Venerdì 7 giugno 2019 || Rivalta di Gazzola (PC)

Domenica 9 giugno 2019 || Treviso @ Core Festival

Sabato 15 giugno 2019 || Porto S. Elpidio @ International Motor Days

Venerdì 12 luglio 2019 || Forte dei Marmi (LU)

Sabato 13 luglio 2019 || Boario Terme (BS)

Venerdì 16 agosto 2019 || Arbatax @ Red Valley Festival

Lunedì 19 agosto 2019 || Benetutti (SS)

Domenica 8 settembre 2019 || Sesto San Giovanni (MI) @ Carroponte

I biglietti per gli show sono disponibili sul circuito TicketOne e nelle rivendite autorizzate.

L'ultimo album in studio (certificato disco d’oro) di Emis si intitola "Supereroe", è uscito lo scorso ottobre e contiene singoli di successo come come "Rollercoaster", "Fuoco e Benzina" e "Claro" feat. Gemitaiz e Vegas Jones.

