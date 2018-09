Emis Killa ha svelato la copertina del nuovo album “Supereroe”: wow!

Emis Killa come non lo avevi mai visto prima sulla copertina del suo nuovo album "Supereroe", in uscita venerdì 12 ottobre.

Eccolo in versione fumetto, pronto a salvare il mondo:

Il titolo di questo album è ispirato alla mia storia, una storia simile a quella di molti altri ragazzi di provincia. Ho imparato sulla mia pelle che i supereroi esistono e sono davanti ai nostri occhi ogni giorno.

SUPEREROE fuori ovunque il 12 ottobre. pic.twitter.com/hLfWR1Ji2h — Emis Killa (@RealEmisKilla) 18 settembre 2018

Nel post il rapper spiega bene anche il significato del titolo del disco. Non vediamo l'ora di ascoltare le sue nuove canzoni!

Emis Killa presenterà dal vivo "Supereroe" il prossimo autunno inverno, prima durante le due date nei teatri di Milano e Roma (già sold out), e successivamente nel corso del suo nuovo tour nei club. Clicca qui per conoscere tutti i concerti in programma.

ph: ufficio stampa, credito Arianna Airoldi