Emis Killa ha pubblicato a sorpresa “Covid Freestyle” via Instagram

Il messaggio è chiaro e tondo / Resta a casa salva il mondo

In questi giorni difficili in cui l'unico mantra è #IoRestoACasa, Emis Killa ha utilizzato queste giornate per creare nuova musica, con l'obiettivo di affrontare e raccontare la situazione attuale. Si tratta di "Covid Freestyle", brano pubblicato su Instagram che puoi ascoltare qui sotto.

Di seguito trovi il testo:

L'Italia fra è in quarantena, ma per fortuna anche tutta la scena /

Non vedo più gente scema, sai fra che forse ne è valsa la pena/

Fra mi si chiude la vena, pensavo che fosse chiaro il problema /

Ma l'ignoranza non frena, l'unica chance è una civiltà aliena/

Il messaggio è chiaro e tondo /

Resta a casa salva il mondo/

Questo scemo dice "no no"/

Fino a che gli muore il nonno/

Asma da ansia, la città è fantasma, mi sembra consonno/

Chiuso a casa da due settimane, stomaco a Puttane, mangio riso e tonno/

Non ho più sonno, l'angoscia mi preda, tutto è surreale /

Ciò mi fa scrivere bene, ma mi fa vivere male/

Meglio i cani, non ho più fiducia negli esseri umani /

Se dici il mio nome sciacquati la bocca, ma prima di farlo lavati le mani/

Quest'anno ne ho viste, tra virus, incendi e nazioni agguerrite /

Nessuno capisce che è un segno, a sto punto fraté spero nel meteorite

C'è gente che in guerra si spara, tutt'ora lo fanno alla striscia di gaza/

A voi italiani non chiedono un cazzo, soltanto di guardare striscia da casa/

Oltre a questo pezzo per sensibilizzate e responsabilizzare il più possibile i suoi fan, Emis ha lanciato anche la Covid Freestyle Challenge, lanciando la sfida ai colleghi Fred De Palma, Lazza e Enzo Dong.

ph: press