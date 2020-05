Elodie: guarda il video del nuovo singolo “Guaranà”

"Tequila e Guaranà"

Elodie sfoggia un nuovo look tutto da copiare nel video di "Guaranà", il suo nuovo singolo che profuma di estate.

Visualizza questo post su Instagram Il video di Guaranà è fuori su YouTube🍉 Link in bio Un post condiviso da Elodie (@elodie) in data: 15 Mag 2020 alle ore 12:38 PDT

Lei e le sue bellissime treccine sono il soggetto principale della clip, diretta da Attilio Cusani e girata nella suggestiva cornice del Parco Nazionale del Circeo.

Per vederla non devi far altro che cliccare play qui sotto!

"Guaranà" è stata scritta da Davide Petrella e Dardust, che ne ha curato anche la produzione. Anche se non fa parte del disco, la canzone rientra in modo assolutamente coerente nel mood musicale di "This is Elodie", pubblicato lo scorso gennaio dopo due anni di duro lavoro e ricerca musicale.

ph: ufficio stampa