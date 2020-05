Elodie annuncia l’uscita del singolo inedito “Guaranà”

Il primo dopo l'uscita dell'album "This Is Elodie"

Per il suo nuovo singolo Elodie ha scelto un titolo che profuma di estate. Stiamo parlando di "Guaranà", il primo inedito della cantante dopo il suo ultimo album "This Is Elodie", in uscita mercoledì 13 maggio.

Il brano è stato scritto da Davide Petrella e Dardust, che ne ha curato anche la produzione.

Anche se non fa parte del disco, "Guaranà" rientra in modo assolutamente coerente nel mood musicale di "This is Elodie", pubblicato lo scorso gennaio dopo due anni di duro lavoro e ricerca musicale.

I concerti che Elodie avrebbe dovuto tenere ad aprile a Milano e a Roma sono stati rinviati in autunno. QUI trovi tutti le informazioni utili sulle nuove date.

