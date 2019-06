Elodie e Marracash: fuori ora il videoclip di “Margarita”

"Con un fiore tra le dita bevi un altro Margarita"

Dopo aver visto il video ufficiale di "Margarita", l'intesa tra Elodie e Marracash sarà ancora più evidente! La clip è uscita il giorno successo alla pubblicazione del singolo, che li vede insieme per la prima volta.

L'ambientazione è fortemente ispirata alle produzioni video degli anni 2000: un limbo giallo dove Elodie si muove sicura, rivolgendo lo sguardo in camera e a Marra. Dai un'occhiata qui sotto!

"Margarita", brano prodotto da Takagi & Ketra, è in lizza per diventare uno dei tormentoni estivi 2019. Cliccando qui puoi leggere i testi delle canzoni che ballerai e canterai in questa stagione.

ph: ufficio stampa