Elodie e Gemitaiz insieme nel nuovo singolo “Non è la fine”

È uscito anche il video!

Oggi, giovedì 9 dicembre, è uscita la canzone inedita di Elodie intitolata "Non è la fine". Il pezzo è realizzato con la partecipazione di Gemitaiz.

Insieme al singolo è stato rilasciato anche il videoclip diretto da Attilio Cusani. Per vederlo non devi far altro che cliccare play qui sotto!

"Non è la fine" è il primo assaggio del nuovo album della cantante "This is: Elodie", disponibile dal 31 gennaio su tutte le piattaforme di streaming e in formato fisico il 7 febbraio.

"Questo è più di un disco, è quello che sono in questo momento, è quello che mi piace cantare, ballare o condividere", ha dichiarato Elodie in merito al progetto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie) in data: 7 Gen 2020 alle ore 5:01 PST

Tra i prossimi impegni di Elodie spicca la partecipazione al Festival di Sanremo 2020: sarà in gara tra con la canzone "Andromeda". QUI trovi la lista dei 24 Big con i titoli dei brani che saranno presentati sul palco del Teatro Ariston.

ph: press