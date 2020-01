Elodie sarà in concerto a Milano e Roma ad aprile

Tutto quello che c'è da sapere ;)

Per la prima volta nella sua carriera, Elodie si esibirà in due concerti in programma a Milano e Roma la prossima primavera. Di seguito trovi tutte le informazioni utili, prezzi dei biglietti compresi.

Giovedì 16 aprile - Milano, Santeria Toscana 31

Apertura Porte – Ore 20:00

Inizio Show – Ore 21:30

Posto Unico - € 20,00 + € 3,00 diritti di prevendita

Sabato 18 aprile - Roma, Teatro Centrale

Apertura Porte – Ore 19:00

Show – Ore 21:00

Posto Unico - € 20,00 + € 3,00 diritti di prevendita

I biglietti per entrambe le date saranno disponibili su ticketone.it a partire dalle ore 11.00 di mercoledì 15 gennaio e in tutte le rivendite autorizzate TicketOne dalle ore 11.00 di lunedì 20 gennaio.

La cantante ha appena pubblicato il singolo "Non è la fine", realizzato in collaborazione con Gemitaiz. Il brano è un primo assaggio del nuovo album "This Is: Elodie", in uscita 31 gennaio su tutte le piattaforme di streaming e in formato fisico il 7 febbraio.

La 29enne parteciperà al Festival di Sanremo 2020 con la canzone "Andromeda". In bocca al lupo!

ph: press