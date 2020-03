Ellie Goulding ft. Blackbear: ascolta la nuova canzone “Worry About Me”

Pump up the volume!

Dopo "Sixteen", "Close To Me", "Hate Me" e "River", per Ellie Goulding è tempo di un nuovo singolo. Si intitola "Worry About Me" ed è realizzato in collaborazione con il producer e rapper americano Blackbear.

Per ascoltare "Worry About Me" non devi far altro che alzare il volume e cliccare play qui sotto.

La canzone anticipa il nuovo album di Ellie in uscita il 5 giugno, che arriva a circa 5 anni dal precedente "Delirium" (2015). Di seguito trovi uno dei singoli più amati del progetto, "Army".

ph: ufficio stampa