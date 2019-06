Elisa e Carl Brave: guarda il video di “Vivere tutte le vite”

In giro per Roma

Dopo il lyric video, ora è arrivato il momento della versione ufficiale. Elisa e Carl Brave hanno rilasciato il videoclip della loro hit "Vivere tutte le vite".

Protagonisti del video - diretto da YOUNUTS! aka Antonio Usbergo & Niccolò Celaia - sono proprio i due artisti in carne e ossa, in giro per la bellissima Roma in sella a una Vespa.

A chi è venuta voglia di passare qualche giorno di vacanza nella Capitale alzi la mano!

via GIPHY "Vivere tutte le vite" è uno dei tormentoni estivi di questa stagione. Se sei curioso di conoscere i testi delle canzoni che stai cantando e ballando di più, non devi far altro che cliccare qui.

ph: uffici stampa