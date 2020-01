Elettra Lamborghini annuncia l’uscita del disco “Twerking Queen (el resto es nada)”

In arrivo a San Valentino <3

Per il 2020 Elettra Lamborghini ha in serbo un sacco di belle sorprese! Dopo il suo debutto tra i Big al Festival di Sanremo 2020, per lei sarà tempo di un nuovo progetto discografico: si tratta della riedizione del suo primo album.

Si intitola "Twerking Queen (el resto es nada)" e sarà tuo dal 14 febbraio. Oltre alle 10 canzoni contenute nella versione originale, ci saranno anche 6 nuovi brani che Elettra svelerà molto presto. Non vediamo l'ora!

Naturalmente in "Twerking Queen (el resto es nada)" ci sarà spazio anche per "Musica (e il resto scompare)", la canzone con cui Elettra gareggerà a Sanremo. QUI trovi tutto quello che c'è da sapere sul brano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettramiuralamborghini) in data: 30 Dic 2019 alle ore 7:17 PST

Twerking Queen è anche il nome del programma andato in onda su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV nel quale Elettra si è raccontata senza filtri: dalla carriera, come ha realizzato il suo primo disco e come è andato l'esplosivo tour estivo, alla vita privata, con ad esempio la sua festa di compleanno e la storia d'amore con Afrojack (che le ha appena chiesto la mano!).

Vai alla pagina dedicata a Twerking Queen per vedere il meglio dello show: ti basta cliccare qui!

ph: ufficio stampa