Ed Sheeran: il video ufficiale di “Blow” ft. Bruno Mars e Chris Stapleton stravolgerà le tue aspettative

Eccolo qui!

Pochi giorni dopo l'uscita del singolo, lunedì 8 luglio Ed Sheeran ha pubblicato sul suo canale YouTube il video ufficiale di "Blow", canzone nata dalla collaborazione con Bruno Mars e il cantautore statunitense stella del genere country Chris Stapleton.

La clip, come il brano, stravolgerà le tue aspettative: i protagonisti non sono Ed, Bruno e Chris, bensì una band di rocker tutta al femminile, che esprime al meglio lo spirito e il sound di "Blow". Mettiti comodo e clicca play qui sotto!

"Blow" fa parte del nuovo album di Ed Sheeran "No.6 Collaborations Project", in arrivo il 12 luglio.

Tra gli anticipi del progetto ci sono anche i featuring già pubblicati con Justin Bieber, Chance The Rapper & PnB Rock e Khalid.

In questi giorni Ed ha postato su Instagram anche il video best of delle date italiane del suo Divide Tour. QUI puoi vederli, rivivere i ricordi più belli dei concerti di Firenze, Roma e Milano e versare qualche lacrimuccia.

ph: press