Ed Sheeran: vedere i video best of dei concerti italiani ti farà commuovere

Come si fa a tornare indietro?

Sembra ieri quando il Divide Tour di Ed Sheeran ha fatto tappa in Italia. Dopo aver infuocato Firenze Rocks venerdì 14 giugno e aver fatto innamorare l'Olimpico di Roma domenica 16, il cantante ha concluso alla grande la sua mini leg italiana allo stadio San Siro di Milano il 19 giugno.

Per vedere i video best of degli show italiani abbiamo dovuto aspettare un po', ma ora finalmente ci siamo: Ed ha postato su Instagram anche il meglio dei concerti di Roma e Milano, qualche settimana dopo aver già pubblicato quello di Firenze.

Per vederli non devi far altro che cliccare play qui sotto. Un consiglio: prepara i fazzoletti, scenderà qualche lacrimuccia di malinconia!

Visualizza questo post su Instagram Little bit of an Italy tour diary from Nic x Un post condiviso da Ed Sheeran (@teddysphotos) in data: 4 Lug 2019 alle ore 1:21 PDT

Visualizza questo post su Instagram Nic’s Florence tour diary Un post condiviso da Ed Sheeran (@teddysphotos) in data: 17 Giu 2019 alle ore 2:40 PDT

Il 12 luglio Ed Sheeran pubblicherà il nuovo album di duetti "No.6 Collaborations Project".

Tra gli anticipi del progetto ci sono i featuring già pubblicati con Justin Bieber, Chance The Rapper & PnB Rock, Khalid e Bruno Mars.

