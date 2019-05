Ma la dolcezza?

Ed Sheeran ha dato una piccola anteprima di quello che sarà il video ufficiale di "I Don't Care", nuovo singolo realizzato insieme a Justin Bieber e pubblicato venerdì 10 maggio.

Nella breve clip condivisa su Instagram, si vede Ed vestire i panni di un panda e aggirarsi prima in un studio e poi per le strade di una città. Dopo averlo visto ti verranno gli occhi a cuore, sei avvisato!

Visualizza questo post su Instagram Video coming soon x Un post condiviso da Ed Sheeran (@teddysphotos) in data: Mag 11, 2019 at 11:13 PDT

Al momento non si sa ancora né quando uscirà il video di "I Don't Care", né se apparirà anche Justin Bieber. Il cantante di "Sorry" ha commentato il post di Ed con "Abbiamo anche il video? Oh yeah, ce l'abbiamo. I don't care."

"I Don't Care" non è la prima collaborazione di Ed e Justin. I due artisti avevano già unito le forze e i talenti in "Love Yourself", canzone scritta da Ed per il collega e contenuta nell'album "Purpose", risalente al 2015.

ph: ufficio stampa Warner Music