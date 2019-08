Ed Sheeran ha festeggiato l’uscita di “Lover” pubblicando una vecchia foto con Taylor Swift

Il nuovo album di Taylor Swift "Lover" sta piacendo moltissimo ai fan, compreso Ed Sheeran, da sempre supporter e amico della pop star.

Ed ha condiviso via Instagram Stories una foto insieme a Tay Tay del 2012, accompagnata da queste parole:

"Oggi Taylor Swift ha pubblicato 'Lover', con così tanti brani grandiosi. Ora sono al mio secondo ascolto, andate a dare un'occhiata su tutte le piattaforme e a concedervi un po' di ballo."

📸 | Ed Sheeran via his Instagram Story:



“Taylor released #Lover the album today, so many great tunes, on my 2nd listen now, go and check it out on all platforms and have a lil dance x” pic.twitter.com/5Kdx7Vk5ov