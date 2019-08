Ed Sheeran si prenderà una pausa dai live ora che è finito il Divide Tour

Un po' di meritato riposo

Il 26 agosto si è concluso a Ipswich il trionfale Divide Tour di Ed Sheeran. L'infinita serie di concerti aveva preso il via dall'Italia, per l'esattezza dal Pala Alpitour di Torino - il 16 marzo 2017 - e ha continuato praticamente senza mai fermarsi per quasi due anni e mezzo, per un totale di circa 260 concerti in giro per il mondo.

Visualizza questo post su Instagram Ipswich night #3 ! 📸 @zakarywalters #dividetour Un post condiviso da Ed Sheeran (@teddysphotos) in data: 26 Ago 2019 alle ore 9:55 PDT

In occasione dello show finale a Ipswich, Ed ha fatto sapere che ora si prenderà una lunga pausa dall'attività live.

"Come forse saperete, sono stato impegnato nel Divide Tour per più di 2 anni e oggi è l'ultimo giorno di tutto questo", ha detto il cantante davanti al suo pubblico. "C'è qualcosa di dolce-amaro a riguardo. Adoro il fatto che voi siate qui e che stiamo finendo questa avventura insieme a Ipswich. Questo sarà il mio ultimo concerto credo per i prossimi 18 mesi".

Che dire, un po' di riposo Ed se l'è decisamente meritato!

La pop star di "Shape Of You" ha poi continuato:

"Mi è stato detto prima di salire sul palco che durante questa tournée ho suonato davanti a nove milioni di persone in tutto il mondo. È il tour più grande di sempre. Oggi è stata una giornata emozionante per molte persone nel backstage. È un po' come quando stai rompendo con una ragazza con cui sei stato per anni. So che può suonare strano, ma è stato un lungo tour."

Dopo Torino, il Divide Tour è tornato in Italia questa estate: venerdì 14 giugno ha infuocato Firenze Rocks, domenica 16 ha fatto innamorare l'Olimpico di Roma e infine mercoledì 19 ha incantato lo stadio San Siro di Milano. Cliccando qui puoi rivivere quei ricordi con il video best of delle date italiane.

ph: getty images