Ed Sheeran: le anticipazioni sulla scaletta dei concerti italiani

Quando a settembre 2018 era stato fatto il grande annuncio sembrava mancasse tantissimo, ma ora finalmente ci siamo: il Divide Tour di Ed Sheeran sta per arrivare in Italia!

Il cantante di "Shape Of You" si esibirà il 14, 16 e 19 giugno rispettivamente sui palchi di Firenze Rocks, dell'Olimpico di Roma e dello stadio San Siro di Milano.

Per Ed sarà un gradito ritorno nel nostro Paese: il suo infinito tour era iniziato ufficialmente il 16 marzo 2017 dal Pala Alpitour di Torino.

Per arrivare preparato ai concerti italiani, gli Sheerios possono dar un'occhiata alla scaletta proposta da Ed e la sua crew durante lo show del 7 giugno a Barcellona. Chissà se le canzoni rimarranno le stesse o se ci sarà qualche bella sorpresa?

1. Castle on the Hill

2. Eraser

3. The A Team

4. Don't / New Man

5. Dive

6. Bloodstream

7. I Don't Care (Ed Sheeran & Justin Bieber cover)

8. Tenerife Sea

9. Lego House / Kiss Me / Give Me Love

10. Galway Girl

11. Poor Wayfaring Stranger / I See Fire

12. Thinking Out Loud

13. Photograph

14. Perfect

15. Barcelona

16. Sing

Encore:

17. Shape of You

18. You Need Me, I Don't Need You

ph: getty images