Ed Sheeran a San Siro ha raccontato la sua prima volta live a Milano ed è stato bellissimo

Una serata magica

Dopo aver infuocato Firenze Rocks venerdì 14 giugno e aver fatto innamorare l'Olimpico di Roma domenica 16, per Ed Sheeran è stata la volta dello stadio San Siro di Milano.

La data del 19 giugno è stata la più grande, per capienza di pubblico, mai fatta dal cantautore in Italia. Per Ed è stata anche una bella occasione di ricordare la sua prima volta live a Milano, nel 2012, durate uno showcase alla Fnac di fronte a una manciata di persone. Anche se di strada ne ha fatta tantissima e ora si è esibito di fronte a circa 60.000 fan, Ed non dimentica gli inizi.

Aww, che tenero!

Io che mi butto addosso al mio ragazzo e urlo LA FNAC IO C’ERO AAAAAAAAA #DivideTourMilan pic.twitter.com/1WgLlUyvTo — Marti 🌺 (@weasleyswand) 19 giugno 2019

Prima di quello a San Siro, l'ultimo concerto di Ed a Milano era stato all'Alcatraz nel 2014.

L'Italia ha sempre avuto un posto speciale nel cuore di Ed: basta pensare che il lunghissimo Divide Tour è iniziato proprio da Torino a marzo 2017. La lunga serie di concerti che ha portato la pop star in tutto il mondo si concluderà a Ipswich (UK) il prossimo 26 agosto.

ph: getty images