Ed Sheeran live a Roma e Milano: tutto quello che c’è da sapere sugli orari e i biglietti nominali

Dopo averti dato qualche dritta su come arrivare preparato al concerto di Ed Sheeran a Firenze Rocks in programma il 14 giugno, ora è tempo di darti le informazioni utili anche sulle date di Roma e Milano, che si terranno rispettivamente il 16 giugno all'Olimpico e il 19 allo stadio San Siro.

A differenza della data di Firenze, i biglietti per gli altri show italiani di Ed saranno nominali. Questo significa che all'ingresso degli stadi di Roma e Milano, prima di accedere all'interno, saranno fatti dei controlli. Gli organizzatori consigliano di arrivare sul posto con largo anticipo e di avere con sé un proprio documento d'identità (con il nominativo riportato sul biglietto) e la conferma d'ordine di Ticketmaster o Ticketone. Se avrai qualche dubbio o domanda non preoccuparti, sia a Roma che a Milano ci saranno degli sportelli di assistenza per informazioni sui biglietti.

A proposito, se hai scelto l'opzione "ritiro sul luogo dell'evento", di seguito trovi gli orari delle biglietterie.

Consegna buste: dalle ore 10.00 alle 21.30

Ritiro accrediti: dalle ore 17:00

Il 16 e il 19 giugno a Roma e Milano Ed Sheeran non sarà solo. Prima di lui si esibiranno gli opening act Zara Larsson e James Bay. Ecco in quale ordine:

16:00 -> Apertura Porte

18:45 -> Zara Larsson

19:45 -> James Bay

21:00 -> Ed Sheeran

Ora non ci resta che augurarti buon concerto!

