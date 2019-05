Ed Sheeran annuncia a sorpresa l’uscita del nuovo album ricco di featuring “No.6 Collaborations Project”

In arrivo il 12 luglio

Che qualcosa di grande stesse bollendo in pentola un po' lo sospettavamo, ma solo ora è arrivata la conferma: Ed Sheeran ha annunciato l'arrivo di un nuovo disco. Si intitolerà "No.6 Collaborations Project", conterrà un sacco di featuring, uscirà il prossimo 12 luglio, ma potrai già pre-ordinarlo da venerdì 24 maggio.

Ecco cosa ha scritto Ed via Instagram a proposito dell'album:

"Prima che firmassi il mio primo contratto nel 2011, ho realizzato un EP intitolato No.5 Collaborations Project. Da allora ho sempre desiderato farne un altro, quindi ho iniziato a scrivere il No.6 sul mio portatile in tour lo scorso anno. Sono un grandissimo fan di tutti gli artisti con i quali ho collaborato ed è stato molto divertente lavorarci."

Del disco fanno parte anche il singolo già pubblicato con Justin Bieber "I Don't Care" e quello in uscita venerdì 24 maggio realizzato da Ed con Chance the Rapper e PnB Rock intitolato "Cross Me". Qui sotto puoi dare un'occhiata alla tracklist di "No.6 Collaborations Project".

L'ultimo disco da record di Ed Sheeran è "Divide", rilasciato a marzo 2017.

Manca poco all'arrivo di Ed in Italia! I 14, 16 e 19 giugno il cantante è atteso rispettivamente sui palchi di Firenze Rocks, dell'Olimpico di Roma e dello stadio San Siro di Milano.

