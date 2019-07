Ed Sheeran: il nuovo album “No.6 Collaborations Project” è uscito! Non perderti il video di “Antisocial” con Travis Scott

WOW

Il giorno che tutti gli Sheerios aspettavano da tempo è finalmente arrivato: oggi, venerdì 12 luglio, è uscito il nuovo album di Ed Sheeran "No.6 Collaborations Project".

Come suggerisce il titolo, si tratta di un disco fatto interamente di featuring: Justin Bieber, Cardi B, Camila Cabello, Khalid, Eminem, sono solo alcuni dei super nomi che hanno preso parte al progetto. Tra questi c'è anche Travis Scott, che con Ed ha duettato in "Antisocial", il cui video ufficiale è uscito proprio oggi.

Diretta da Dave Meyers - già regista di capolavori come "Humble" di Kendrick Lamar, "God Is A Woman" di Ariana Grande e molti altri - la clip è una vera bomba, vedere per credere!

In concomitanza con la pubblicazione di "No.6 Collaborations Project", Ed Sheeran ha rilasciato sul suo canale YouTube un'esclusiva video intervista (lunga più di 50 minuti!) nella quale racconta tutti i retroscena del disco. Eccola qui sotto!

Per l'uscita del nuovo album, Taylor Swift ha scritto via social i migliori auguri per il suo grande amico Ed. Clicca qui per leggerli!

Dall'11 al 14 luglio, al Mondadori Megastore di Piazza Duomo a Milano ti aspetta l'Ed Quarter, uno degli speciali pop up store aperti in giro per il mondo in occasione del rilascio di "No.6 Collaborations Project". Ad aspettarti troverai photo booth speciali, merchandising esclusivi e molto altro ancora!

ph: getty images