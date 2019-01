Ed Sheeran ha contribuito al ritorno sulle scene di una storica boy band: ecco di chi si tratta

Indovina un po'?

Tramite una delle sue ultime Instagram stories, Ed Sheeran ha fatto sapere ai fan di aver aiutato a scrivere una nuova canzone che segna il grande ritorno sulle scene di una delle boy band che hanno fatto la storia del pop anni Novanta.

Si tratta dei Westlife e il brano si intitola "Hello My Love".

I Westlife sono un gruppo pop irlandese nato nel 1998 e diventato in breve tempo molto famoso in Europa, Stati Uniti e Asia. All'attivo hanno 10 album in studio, l'ultimo uscito nel 2010 dal titolo "Gavity".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Westlife (@westlife) in data: Ott 17, 2018 at 9:50 PDT

Attualmente i Westlife sono formati da Shane Filan, Nicky Byrne, Kian Egan e Mark Feehily.

ph: press