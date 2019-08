Ed Sheeran in giro in bicicletta per Londra nel nuovo videoclip di “Nothing on You”

Insieme ai rapper Paulo Londra e Dave

Ed Sheeran ha scelto il nuovo singolo dal suo nuovo album "No. 6 Collaborations Project" uscito lo scorso 12 luglio, si tratta dell'undicesima traccia "Nothing on You", il featuring con Paulo Londra e Dave. Sarai felice di sapere che è appena uscito il videoclip della canzone, dove il cantautore dei record se ne va in giro in per Londra in bicicletta insieme ai due rapper, come fossero vecchi amici e magari lo sono davvero, ma non abbiamo notizie certe a riguardo LOL

Siamo invece certi che, come tutti gli Sheerios, anche tu avrai consumato di ascolti il suo nuovo album, composto di 15 featuring da sogno. Ti va di dirci quello che ami di più? Da "I Don't Care" con Justin Bieber a "Beautiful People" con Khalid, passando per "Antisocial" con Travis Scott, abbiamo preparato un mega sondaggione, che aspetti qui il link per VOTARE la tua track preferita!

ph. getty images