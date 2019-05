Ed Sheeran e Justin Bieber, ora è ufficiale: il nuovo singolo “I Don’t Care” uscirà venerdì

Manca poco al 10 maggio

Dopo settimane di indizi sparsi sui social (e non solo), ora è arrivata la conferma: Ed Sheeran ha ufficializzato l'arrivo di "I Don't Care", singolo inedito realizzato insieme a Justin Bieber. Potrai ascoltare in loop la canzone da venerdì 10 maggio, ma puoi pre-sarvarla già da ora.

Di seguito trovi il post con l'annuncio ufficiale pubblicato da Ed:

Ed Sheeran aveva già dato un assaggio di "I Don't Care" il 3 maggio, nel corso della tappa del suo tour mondiale a Jakarta, dove aveva cantato un pezzettino del brano sul finire di "Love Yourself".

Proprio "Love Yourself" è stata la prima collaborazione tra i due artisti: Ed l'ha scritta per Justin, che l'aveva insierita nel suo ultimo disco in studio "Purpose", risalente al 2015.

La fase di teasing per "I Don't care" è iniziata già qualche settimana fa, quando Ed e Justin avevano postato sui loro social due loro foto praticamente identiche.

