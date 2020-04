Ed Sheeran: a 3 anni dall’uscita, “Divide” detiene un super record su Spotify

9 miliardi di stream

Passano gli anni, ma il successo di "Divide" di Ed Sheeran sembra non cessare mai. Era il 3 marzo del 2017 quando il cantautore inglese rilasciava il suo quinto album in studio, destinato a essere uno dei più apprezzati del pop (e non solo).

Su Spotify il disco detiene ancora un record da capogiro: con la bellezza di 9 MILIARDI di stream, è l'album più ascoltato sulla piattaforma!

‘÷’ by @EdSheeran has reached 9 BILLION streams on Spotify. It is the most-streamed album on the platform. pic.twitter.com/Jo8Xv3UEvy — Pop Crave (@PopCrave) April 18, 2020

Un traguardo simile Ed lo aveva già ottenuto con "Shape Of You", uno dei singoli estratti da "Divide". A dicembre 2018, con più di 2 miliardi di stream, la canzone era riuscita a spodestare "One Dance" di Drake e a diventare la più ascoltata su Spotify.

A proposito di Ed Sheeran, secondo i tabloid inglesi, il cantante avrebbe preso più un milione di sterline dal suo patrimonio personale e lo avrebbe donato a diversi enti di beneficenza per aiutare i più bisognosi in questo periodo di emergenza sanitaria.

"È un momento orribile e Ed vuole fare quello che può per aiutare - ha detto una fonte dell'Evening Standard - Ha diviso la cifra a sei zeri tra vari enti caritatevoli locali per sostenere gli sforzi della comunità".

