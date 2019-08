Ed Sheeran potrebbe scrivere la colonna sonora del nuovo film su James Bond

A volerlo è Daniel Craig

Ed Sheeran è in lizza tra i papabili autori del tema principale della colonna sonora del prossimo film di James Bond. A volerlo a tutti i costi sarebbe l'attore protagonista Daniel Craig, che per l'ultima volta interpreterà l'Agente 007.

Una fonte anonima ha rivelato al tabloid inglese Sunday Mirror che:

"Daniel ha conosciuto la musica di Ed attraverso sua figlia Ella. Lei adora Ed e anche Daniel è diventato un suo fan e vorrebbe Ed per la colonna sonora. Daniel non è solo l'attore principale, ma anche uno dei produttori esecutivi, quindi ha una grande influenza su ogni aspetto del film".

Stando a quanto dichiarato da Ed Sheeran nel 2017, la cosa potrebbe renderlo felicissimo:

"Ho scritto una canzone per Bond circa tre anni fa, non si sa mai! È una buona canzone, molto buona". Peccato che poi non se ne fece più niente, ma magari questa potrebbe essere la volta buona. Forza Ed, siamo tutti con te!

