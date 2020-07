Dua Lipa: nel video di “Hallucinate” i fan si sono accorti di un particolare decisamente anni ’90

Dua Lipa ha pubblicato il video ufficiale del suo nuovo singolo "Hallucinate", ultimo estratto dall'album "Future Nostalgia", dopo i precedenti "Don't Start Now", "Physical" e "Break My Heart".

Nella clip si vede Dua in versione cartone animato, il cui disegno, oltre a rifarsi alla bellezza della cantante, ricorda la bambolina presente nel logo di un celebre brand che andava molto di moda negli anni '90. Questo particolare non è certo sfuggito ai fan di Dua!

Do you remember the girl from the Onyx logo?

This is her now. https://t.co/2JlAHhjEpr pic.twitter.com/QXToWj6avB