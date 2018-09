Dua Lipa ha pubblicato la versione live di “IDGAF”: ecco il video

Dua Lipa ha voluto condividere con i suoi fan una cosa che la rende molto felice.

Si tratta del video realizzato per la versione live di "IDGAF" - clicca qui per scoprire cosa vuol dire il titolo - uno dei suoi singoli di maggior successo.

La clip raccoglie le immagini di diversi concerti di Dua in questo intenso anno di tour in giro per il mondo. Dai un'occhiata qui sotto!

La live version di "IDGAF" anticipa di qualche settimana l'uscita della super deluxe edition dell'omonimo album di debutto di Dua Lipa. Nel disco c'è anche una collaborazione con una famosissima girlband di k-pop. Clicca qui per scoprire di chi si tratta.

Visualizza questo post su Instagram New climbing frames // @pixielevinson Un post condiviso da DUA LIPA (@dualipa) in data: Set 11, 2018 at 9:49 PDT

Il 6 settembre è uscito “Electricity”, il nuovo singolo realizzato da Silk City - super duo formato da Diplo e Mark Ronson - in collaborazione con Dua Lipa. Il videoclip è una vero bomba! Non ci credi? Clicca qui e non te ne pentirai.

ph: getty images