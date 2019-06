Dua Lipa in studio di registrazione con Pharrell: collaborazione in vista?

WOW

Tra un impegno mondano e l'altro (guarda quanto era pazzesca all'amfAr gala), Dua Lipa non trascura di certo la sua più grande passione: la musica. La cantante di "New Rules" è stata recentemente avvistata in studio di registrazione con un vera super star, Pharrell Williams. Dua non ha certo voluto tenere la cosa segreta e così ha postato una foto di loro due di fronte al mixer.

Al momento non si sa se i due artisti stessero lavorando a una canzone congiunta o se Pharrell sia tra i producer presenti all'interno del nuovo album di Dua. Qualche mese fa, ad aprile, la pop star aveva aggiornato i fan dicendo che stava collaborando con Nile Rodgers - ovvero una vera e propria leggenda vivente - e quanto questo l'aveva resa felice.

Stando alle ipotesi iniziali, Dua Lipa dovrebbe pubblicare il secondo disco della sua carriera entro il 2019. Chissà se sarà davvero così? Noi ce lo auguriamo con tutto il cuore, come ci auguriamo che riesca a raggiungere l'incredibile successo di quello di debutto!

ph: getty images