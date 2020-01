Dua Lipa irriconoscibile che parla con le sue canzoni ai clienti di un supermarket è uno degli scherzi migliori di sempre

LOL

Dua Lipa è impegnata in un tour promozionale negli Stati Uniti per il lancio del suo nuovo album - il secondo della sua carriera - "Future Nostalgia" in uscita quest'anno.

La cantante è stata ospite della famosissima trasmissione tv statunitense The Ellen DeGeneres Show dove ha preso parte a uno degli scherzi meglio riusciti di sempre. Con occhiali da vista e una lunga parrucca rossa che l'hanno resa irriconoscibile, Dua ha iniziato a parlare con alcuni ignari clienti del World Market di Los Angeles recitando alcuni versi delle sue canzoni di successo, da "New Rules" a "One Kiss".

Dua è stata davvero bravissima e le reazioni delle persone che ha incontrato sono epiche, vedere per credere!

Siamo certi che epico sarà anche il suo prossimo concerto in Italia, in programma il 30 aprile al Mediolanum Forum di Milano: clicca qui per conoscere tutte le informazioni utili sulla data!

ph: getty images