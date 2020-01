Dua Lipa ospite internazionale a Sanremo 2020!

Dua <3

Nel corso della conferenza stampa di oggi, martedì 14 gennaio, il conduttore e direttore artistico Amadeus ha annunciato a sorpresa che Dua Lipa sarà ospite internazionale del Festival di Sanremo 2020. La star di "New Rules" è attesa sul palco del Teatro Ariston nel corso della quarta serata della kermesse.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FUTURE NOSTALGIA 2020 🔐💛 (@dualipa) in data: 12 Dic 2019 alle ore 9:45 PST

Dua è la seconda special guest internazionale confermata: il primo nome era stato quello di Lewis Capaldi.

Dopo la sua ospitata a Sanremo 2020, la 24enne tornerà in Italia in primavera, quando il 30 aprile si esibirà al Mediolanum Forum di Milano. Clicca qui per scoprire chi aprirà il concerto!

Il tour di Dua Lipa prende il nome dal suo nuovo album - il secondo della sua carriera - "Future Nostalgia", in uscita quest'anno. Il progetto è stato anticipato dal singolo "Don't Start Now", che puoi riascoltare qui sotto.

Tornando al Festival di Sanremo 2020, QUI trovi tutti i 24 Big in gara con i titoli delle loro canzoni!

ph: getty images