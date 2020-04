Dua Lipa: in questo periodo a casa sta già pensando al suo prossimo album

Le lavorazioni potrebbero iniziare prima del previsto

Tutti, a causa di questo periodo difficile e complicato, abbiamo dovuto stravolgere i nostri progetti e adeguarli a #IoRestoACasa. Compresa Dua Lipa.

La pop star sarebbe dovuta essere in giro per il mondo con il tour a sostegno del nuovo album "Future Nostalgia", tour che sarebbe dovuto sbarcare al Mediolanum Forum di Milano il 30 aprile, ma che è stato posticipato al 10 febbraio 2021.

Dua non sta certo trascorrendo questo tempo a casa senza far nulla! In una recente intervista rilasciata a Official Big Top 40 ha dichiarato:

"Sarei dovuta essere in tour da fine aprile, ma dal momento che è stato rinviato, molto probabilmente inizierò a pensare al mio terzo disco prima del previsto. Solo perché con tutta probabilità, a un certo punto, avrò un po' più di tempo per andare in studio".

.@DuaLipa has revealed to Official Big Top 40 that she might start to work on her third album #DL3 earlier than anticipated. 💿 pic.twitter.com/Mf7TLZ60br — Pop Crave (@PopCrave) April 12, 2020

Il 27 marzo Dua Lipa ha pubblicato "Future Nostalgia", l'album che l'ha resa l'artista femminile più ascoltata al mondo su Spotify. Qui sotto puoi riascoltare il singolo "Don't Star Now".

ph: ufficio stampa