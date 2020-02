Dua Lipa: ascolta il nuovo singolo “Physical”

Anche questo ti farà ballare

Tra i New Music Friday di oggi, venerdì 31 gennaio, spicca la nuova canzone di Dua Lipa intitolata "Physical". Il brano è un anticipo dell'album "Future Nostalgia", che vedrà la luce il prossimo 3 aprile.

Il singolo ti farà scatenare come il precedente "Don't Start Now", scommettiamo?

In caso ti fosse venuta voglia di riascoltare anche "Don't Start Now" non devi far altro che cliccare play qui sotto.

Dua Lipa è attesa al Festival di Sanremo 2020, dove si esibirà nelle vesti di super ospite internazionale. La pop star tornerà a trovarci in Italia in primavera, quando il 30 aprile salirà sul palco del Mediolanum Forum di Milano: clicca qui per scoprire chi aprirà il concerto!

ph: getty images