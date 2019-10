Dua Lipa sta per tornare: il nuovo singolo dovrebbe uscire a novembre

Wow

A scriverlo è il magazine Variety: il nuovo singolo di Dua Lipa vedrà la luce il prossimo 1 novembre. Al momento la notizia non è stata ancora confermata dalla diretta interessata, ma quel che è ormai certo è che il suo nuovo album - il secondo della sua carriera - è in dirittura d'arrivo.

Sono mesi e mesi che la pop star sta lavorando duramente a questo progetto. Dua si è chiusa in studio con Tove Lo, Pharrell Williams e Nile Rodgers, una leggenda vivente della musica.

Lo scorso aprile la cantante ha postato una foto con Nile, rivelando anche quale sarà il mood del nuovo disco.

"Voglio coinvolgervi e rendervi parte del processo, così voglio dirvi che sto lentamente andando avanti e sto finendo alcune canzoni del mio prossimo album" - aveva scritto Dua -" Dopo aver girato per così tanto tempo mi sono resa conto che dopo aver realizzato un album così prevalentemente elettronico come il primo, ora ho bisogno farne uno con molta più strumentazione live. Che è quello che sto facendo con il mio nuovo disco. Ieri sera ero in studio con la leggenda Nile Rodgers ed ero sull'orlo delle lacrime quando ho visto più vita essere portata in queste registrazioni! Ogni giorno ci stiamo avvicinando un po' di più... Sono così felice che anche voi sentiate questo!"

Stando alle ipotesi iniziali, Dua Lipa dovrebbe pubblicare il secondo album della sua carriera entro il 2019. Chissà se sarà davvero così? Noi ce lo auguriamo con tutto il cuore, come ci auguriamo che riesca a raggiungere l'incredibile successo di quello di debutto, uscito nel 2017.

